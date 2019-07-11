وفد من "حماس" إلى موسكو لبحث المصالحة و"صفقة القرن"

يتوجه وفد من حركة "حماس" برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق إلى العاصمة الروسية موسكو الأسبوع المقبل، لعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
ونقلت وكالة "معا" عن مصدر مسؤول في الحركة تأكيده أن الزيارة ستبدأ الاثنين المقبل لبحث تطورات الموقف حول جهود المصالحة الفلسطينية، والوساطة التي تقودها مصر لإنجاح هذه الجهود، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالقضية الفلسطينية، والوضع الحالي بعد "ورشة المنامة"، وإمكانية دعوة جميع الفصائل الفلسطينية إلى لقاء موسع في موسكو.
وكانت موسكو قد استضافت في فبراير الماضي لقاء موسعا للفصائل الفلسطينية لم يحرز أي تقدم حقيقي في ملف المصالحة.
ووجهت موسكو دعوة لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية لزيارتها قبل عدة أشهر، إلا أن الزيارة ألغيت.
يذكر أن ممثلي الحركات الفلسطينية لم يتوصلوا إلى بيان مشترك حول نتائج محادثاتهم التي استمرت ثلاثة أيام في روسيا.
المصدر: وكالات
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