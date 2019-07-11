الان تتابع ضوء الهاتف الأزرق يسبب تسوس الأسنان والسكري والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:
توصلت دراسة فرنسية هولندية حديثة إلى أن التعرض مدة ساعة يومياً لضوء للشاشات الإلكترونية الأزرق ليلاً، يزيد الرغبة في تناول الحلويات، والسكريات، والمشروبات المحلاة، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الوزن والسمنة، التي تعد أخطر من التدخين، لأنها تُسبب 13 نوعاً من السرطان.
وأوضحت دراسة جامعتي “ستراسبورغ” الفرنسية و”أمستردام” الهولندية أن الضوء الاصطناعي الأزرق يفتح شهية الفئران ليلاً، ويجعلها تميل لتناول الطعام غير الصحي في اليوم التالي، فارتفعت لديها مستويات السكر في الدم.
وعرض الباحثون 4 أطعمة على الفئران، ووجدوا أن الذكور تناولت سكريات بشكل أكبر في الليلة التي تعرضت فيها للضوء الأزرق، مقارنةً مع الليالي التي لم يتعرض له فيها.
وتضيف الدراسة إلى دراسات سابقة دليلاً جديداً دامغاً على أن استخدام الهواتف الذكية كثيراً في الليل يؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن، حسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.
وأشارت الدراسة إلى أن الضوء الأزرق يحدث اضطراباً في الساعة البيولوجية، ويزيد الميل لتناول السكريات والحلويات.
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