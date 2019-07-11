اخبار الخليج

واشنطن تعرب عن قلقها من تزايد هجمات الحوثيين على الأراضى السعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعرب عن قلقها من تزايد هجمات الحوثيين على الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن قلقه إزاء الزيادة الأخيرة في هجمات الحوثيين التي تدعمها إيران على الأراضي السعودية والتي اعتبرها تصعد من حدة الصراع وتعمق عدم الثقة.

 

جاء ذلك خلال لقاء بومبيو أمس الأربعاء، بمارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن.

Advertisements

 

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن بومبيو ناقش مع المبعوث الخاص آخر التطورات على المسار السياسي تحت قيادة الأمم المتحدة ، وأن الجانبين اتفقا على ضرورة مواصلة الأطراف العمل من أجل التوصل لتسوية سياسية وإنهاء الصراع في اليمن.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تعرب عن قلقها من تزايد هجمات الحوثيين على الأراضى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا