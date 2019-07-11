بلدية خميس مشيط تتلف ٧٥٠٠ طبق بيض

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أروى عبدالله
أوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الاستاذ بدر سعيدآل خويلد وان الفرقة المسائية بالبلدية تمكنت هذا اليوم من ضبط ومصادرة حوالي ٧٥٠٠ طبق بيض مخزنة بطريقة مخالفة داخل سكن للعمال وغير صالحة للإستخدام الأدمي حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.
مؤكدا بأن حملة الرقابة البلدية مستمرة ولن يتم التهاون إطلاقا في تطبيق مانصت عليه اللوائح الخاصة بنظام الجزاءات والغرامات بحق أي مخالفة صحية تتعلق بصحة وسلامة الإنسان
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