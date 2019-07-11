«مانشن جلوبال»: دبي مدينة المليارديرات والبيوت الفاخرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: وائل بدر الدين

أظهر تقرير حديث أصدرته «سافيلز» العقارية ونشرته «مانشن جلوبال»، أمس، أن دبي من بين المدن التي تحتضن أكبر عدد من المليارديرات، إضافة إلى أن أسعار البيوت الفاخرة فيها تعد بين الأغلى عالمياً، حيث أشار إلى أن سعر القدم المربعة من العقارات الفاخرة يبلغ نحو 2737 درهماً (750 دولاراً أمريكياً)، وهي الأسعار التي شهدت نمواً بنسبة قدرها التقرير ب 13% خلال السنوات الخمس الماضية، مع احتضان المدينة 15 مليارديراً.

إلى ذلك كشفت مجلة «ترافيل آند ليجر» السياحية، عن قائمة جوائزها السنوية للعام 2019، والتي تستند إلى اختيارات قراء المجلة، وشهدت فوز الإمارات بعدد من الجوائز السياحية المرموقة في تصنيفات مختلفة؛ حيث حلت دبي بقائمة أفضل 10 مدن بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بتحقيقها 81.16 نقطة، بينما حلت طيران الإمارات في المرتبة الثانية في التصنيف الخاص بأفضل شركات الطيران العالمية ب 88.55 نقطة.

وفي التصنيفات الخاصة بالفنادق، جاء فندق جميرا أبراج الاتحاد (أبوظبي) في المركز الثاني في قائمة أفضل الفنادق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى دخوله قائمة أفضل 100 فندق في العالم محتلاً المرتبة ال 87.

وجاء فندق برج العرب بدبي في المرتبة الثالثة في قائمة أفضل الفنادق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متبوعاً بفندق جميرا أبراج الإمارات بدبي في المركز التاسع في القائمة، فيما جاء منتجع فور سيززنس دبي في المرتبة الثالثة بقائمة أفضل المنتجعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متبوعاً بمنتجع «ون آند أونلي رويال ميراج» دبي في المرتبة الرابعة في نفس القائمة.