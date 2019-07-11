«عين الصقر/1» إلى الفضاء اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظراً لتحسن الظروف الجوية فوق مركز غويانا الفضائي على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية.. قررت الجهات المعنية المضي في إجراءات التسلسل الزمني النهائي لموعد إطلاق القمر الصناعي «عين الصقر/1» اليوم الخميس الموافق 11 يوليو من الشهر الجاري الساعة 5:53 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تتم المراقبة المستمرة للطقس خلال العد التنازلي للإطلاق.

(وام)

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