سلطان يوجّه بإنشاء شبكة صرف صحي بخورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن المهندس علي بن شاهين السويدي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وجّه الدائرة بإنشاء شبكة صرف صحي في مدينة خورفكان، جاء ذلك أثناء مداخلة السويدي في برنامج الخط المباشر، الذي يبث عبر أثير إذاعة الشارقة.

وأشار السويدي، إلى أن «مشروع إنشاء شبكة صرف صحي متكاملة، ومحطة معالجة مياه الصرف في كلباء، وصل إلى مراحله الأخيرة ومن المقرر أن ينتهي مع مطلع الشهر القادم، بتكلفة 310 ملايين درهم، مشيراً إلى أن المشروع يقع ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة، ويشكل جزءاً من أهداف الخطة الاستراتيجية الشاملة للإمارة بتطوير شبكات الصرف الصحي في الإمارة بالتعاون مع مجلس الشارقة للتخطيط العمراني؛ بحيث تغطي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في كلباء.

قال المهندس علي بن شاهين السويدي: «بتوجيه من صاحب السمو، حاكم الشارقة، سيتم تنفيذ وصلات فرعية تربط بين المباني القائمة والشبكات المنفذة التي ستقوم الدائرة بالتعاون مع بلدية مدينة كلباء بتنفيذها، وستقوم بربط وتوصيل المباني بشبكة الصرف الصحي الجارية لتخدم 2217 مبنى، منها 82 مبنى حكومياً، يتم إعفاء تلك المباني من رسوم وتكاليف التوصيل، و 58 مبنى تجارياً و 2077 مسكناً للمواطنين. منها 557 مسكناً للمستفيدين من دائرة الخدمات الاجتماعية من ذوي الإعاقة وكبار السن، يتم إعفاؤهم من كافة الرسوم، أما الباقي والبالغ عددها 1520 سيتم ربط مساكنهم بشبكة الصرف الصحي، وتسهيل أجور التوصيل عليهم على دفعات وأقساط تُسدد على مدار عام واحد».

ويبلغ طول خطوط الشبكات المنفذة 111 كيلومتراً موزعة بين الخطوط الرئيسية والفرعية، إضافة إلى خط ضخ رئيسي وآخر ري بطول 10 كيلومترات يزيد من مساحة المسطحات الخضراء ويرويها، وتتراوح أقطار الأنابيب من 160 إلى 1,200 مم، وفيها محطة الضخ الرئيسية، ومحطة الضخ الفرعية، إضافة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسعة 3700 لتر مكعب في اليوم. إضافة إلى إنشاء 1000 غرفة تفتيش.

وأشار السويدي، إلى أن العمل في المناطق السكانية تطلب الكثير من الحرص، لاسيما في الأماكن التي تحتوي منازل سكنية وتاريخية لتلافي أي أضرار ممكن أن تلحق، خاصة أن أعمال الحفر بلغت في بعض المناطق 14 متراً تحت سطح الأرض.

ويخدم المشروع 2217 مبنى قائماً حالياً تتنوع من فلل (مباني) سكنية وبنايات تجارية ومحطات وقود وحدائق ومستشفيات ومراكز شرطة وحضانات ومدارس ومساجد، في 13 منطقة أبرزها الساف، مربع 16، مربع 19، القلعة، خور كلباء، البردي، العود، القادسية، السدرة، حطين، الخوير. وتبلغ سعة محطة المعالجة 3700 لتر مكعب في اليوم، و التي انتهت منها الدائرة في كلباء بخزانات بسعة 50 ألف جالون، وتتضمن أحواض الترسيب، وغرف المضخات، ومركز التحكم، وأحواض التهوية وخزان التوازن.

وشكر رئيس الدائرة كلاً من: بلدية كلباء والقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات الشارقة والمجلس البلدي لمدينة كلباء، على تعاونهم الدائم ليرى المشروع النور.