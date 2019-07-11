فضيحة ميليشيات طرابلس: باريس تقر بملكيتها «جافلين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وزارة الدفاع الفرنسية، أمس الأربعاء، أن صواريخ «جافلين» الأمريكية، التي عثر عليها في ليبيا، تعود لفرنسا، مشيرة إلى أنها اشترتها من الولايات المتحدة، مؤكدة معلومات كشفتها صحيفة «نيويورك تايمز» أمس الأول، وهو ما يؤكد «فشل المحاولة»، التي قادتها ميليشيات طرابلس، لاتهام الجيش الوطني الليبي بالحصول على صواريخ بطريقة مخالفة للقانون الدولي.

ونقلت رويترز عن الوزارة الفرنسية قولها: «صواريخ جافلين التي عثر عليها في ليبيا كانت معطوبة وغير صالحة للاستعمال». وأوضحت الوزارة الفرنسية، فيما يؤكد وجود قوات فرنسية على الأراضي الليبية، «هذه الأسلحة كانت تهدف إلى توفير الحماية الذاتية لوحدة فرنسية نشرت لغرض استطلاعي في إطار مكافحة الإرهاب». مع ذلك، أكدت باريس أنه تم تخزين هذه الذخيرة «التالفة وغير الصالحة للاستخدام» مؤقتاً في مستودع على أن يتم تدميرها ولم يتم تسليمها لقوات محلية. وبذلك نفت باريس تسليمها إلى قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خلفية حفتر. وأكدت وزارة الجيوش الفرنسية أن هذه الأسلحة كانت في حوزة قواتنا من أجل سلامتها ولم يكن مطروحاً بيعها أو تسليمها أو إعارتها أو نقلها لأي كان في ليبيا.

يذكر في هذا الشأن أن السلطات التونسية كانت قد أوقفت في إبريل الماضي 13 مواطناً فرنسياً يحملون جوازات سفر دبلوماسية وبحوزتهم أسلحة، قدموا براً من ليبيا ودخلوا تونس من بوابة رأس جدير الحدودية. وأعلنت باريس حينها أن المجموعة الفرنسية التي أوقفها الأمن التونسي هم «فريق أمني يقوم بتأمين السفارة الفرنسية في ليبيا بحكم الأوضاع الأمنية الحالية هناك».

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وبعد أن أظهرت حكومة الوفاق الوطني الليبية أربعة صواريخ أمريكية من طراز «جافلين» كانت أعلنت أن قواتها عثرت عليها في ثكنة بمدينة غريان بعد أن صادرتها أواخر الشهر الماضي من قوات الجيش الوطني، أعلنت واشنطن أنها تحقق في صحة هذا النبأ.

وكانت ميليشيات طرابلس حاولت اتهام الجيش الوطني الليبي بالحصول على صواريخ بطريقة مخالفة للقانون الدولي، وذلك بعد العثور على صواريخ «جافلين» بمخزن تابع للجيش الوطني في مدينة غريان، الواقعة في جنوب العاصمة الليبية. لكن الرد الفرنسي على محاولة الاتهام الفاشلة هذه لم يتأخر، حيث أعلنت وزارة الدفاع أن الصواريخ تعود لفرنسا. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت إن وزارة الخارجية الأمريكية خلصت مؤخراً إلى أن صواريخ جافلين بيعت في الأصل إلى فرنسا، معتمدة بشكل خاص على أرقامها التسلسلية. واشترت باريس نحو 260 صاروخ جافلين من الولايات المتحدة في 2010، وفقاً لوكالة الأمن والتعاون الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

من جانب آخر، شنت قوات الجيش الليبي ليل الثلاثاء، غارات جوية عنيفة على مواقع الميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق وسط مدينة غريان، ضمن عملية عسكرية جديدة، تستهدف استعادة السيطرة على هذه المدينة الواقعة على بعد 100 كلم جنوب غربي طرابلس. وأطلق الجيش الليبي منذ بداية الأسبوع الحالي، عملية عسكرية كبيرة على مدينة غريان، بدأت في مرحلة أولى بالقصف الجوّي على تمركزات الميليشيات، في انتظار تدخل القوات البرية، التي تعزّزت بالتحاق كتائب جديدة تابعة لقوات الصاعقة. ومن المتوقع أن تكون هذه المدينة الجبلية والاستراتيجية، خلال الساعات المقبلة، مسرحاً لعمليات عسكرية هي الأكبر من نوعها، ومواجهات عنيفة من الطرفين.(وكالات)