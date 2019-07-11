«الشارقة تحت 16 سنة» يفوز بجائزة معسكر معايشة في «سيتي»

اكتمل عقد لاعبي نادي الشارقة المقيدين في كشوفات الفريق للموسم الجديد، حيث انضم الجميع إلى التجمع الداخلي الذي انطلق قبل ثلاثة أيام، وذلك بوصول الثنائي إيجور كورنادو وريان منديز وانضمامهما إلى التدريبات التي يؤديها الفريق الشرقاوي تحضيراً للموسم الجديد، وقبل المغادرة إلى معسكر الإعداد الخارجي في هولندا اعتباراً من في ال 20 من يوليو / تموز لغاية ال 9 من أغسطس القادم.

وكان شوكورف أول أجانب نادي الشارقة في الوصول قبل الموعد المحدد بينه وإدارة الفريق، فيما وصل إيجور أيضاً قبل الموعد المحدد بيوم واحد، ووصل ريان منديز صباح أمس، وهو ما يؤكد انضباط وجدية اللاعبين الأجانب الذين يتعاملون باحترافية عالية من خلال مشوارهم مع فريق نادي الشارقة منذ الموسم الماضي الذي شهد عودة الملك إلى منصات التتويج بفوزه ببطولة دوري الخليج العربي.

ولم يتبقَّ سوى المهاجم الأجنبي الرابع الذي سيحل بديلاً لويلتون سواريز، والذي ما زال في علم الغيب، إلى جانب لاعبي فئات أبناء المواطنات والمقيمين والمواليد، وأكدت إدارة شركة الكرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول لتقديم الثلاثي محمد عبدالباسط، وطارق الخديم، وسالم سلطان إلى وسائل الإعلام أن المحترف الأجنبي الرابع ولاعبي الفئات الثلاث سيكونون مع الفريق في معسكر الإعداد الخارجي.

وعلى خط متصل، تشهد شركة الكرة حراكاً كبيراً خلال هذه الأيام، حيث استقبلت شركة الكرة الشرقاوية متمثلة في محمد سعيد بوزنجال عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي مشرف الفريق الأول لكرة القدم، ورضا عباس عضو مجلس إدارة شركة نادي الشارقة لكرة القدم وسالم ضاعن التميمي المدير التنفيذي، كلاً من سيمون هوايت مدير عمليات كرة القدم بنادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، ومساعده كريستيان ماهون مدير علميات النادي الإنجليزي بدولة الإمارات تنويراً لبعثة فريق الشارقة تحت 16 سنة التي من المقرر أن تغادر إلى إنجلترا في ال 21 من يوليو / تموز الجاري لقضاء فترة معايشة بالنادي الإنجليزي.

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وكان فريق تحت 16 سنة، قد لفت الأنظار بشدة بعد فوزه ببطولة أبوظبي الدولية التي ينظمها مانشستر سيتي بالعاصمة بصفته أول فريق إماراتي يفوز بها منذ بداية البطولة قبل 3 سنوات، وهو ما دفع إدارة أكاديميات مانشستر سيتي لمكافأته بدعوة إلى فترة معايشة تمتد لخمسة أيام باستاد الاتحاد بمانشستر.

وتشمل فترة المعايشة جولات في مرافق مانشستر سيتي، وأهمها استاد الاتحاد الذي سيمنح لاعبي الفريق فرصة التجول في كل أرجائه من غرفة تغيير ملابس الفريق ومقصورات كبار الزوار وأرضية الملعب، كما ستُلتقط صورة رسمية للفريق بخلفية النادي الإنجليزي مشابهة لصورة بطل الدوري الإنجليزي الرسمية، كما سيُمنح اللاعبون هدايا تذكارية من النادي.

من جانبه، شكر رضا عباس مدير أكاديمية نادي الشارقة النادي الإنجليزي على الدعوة والاهتمام بتقوية الروابط مع أندية الإمارات بتنظيم البطولات للفرق السنية، ودعوتها إلى الاطلاع على التجربة الرائدة لمؤسسة كروية عالمية مثل مانشستر سيتي، وهو ما سيكون له أثر كبير في إلهام الأجيال الصاعدة والصغار للوصول إلى مستويات لاعبي العملاق الإنجليزي.

وأثنى عباس على فريق 16 سنة، معتبراً إياه من الفرق الواعدة التي سيعتمد الفريق الأول على لاعبيها قريباً، لما يتوفر لهم من إمكانات فنية وطموح وإصرار سيرى الجميع نتائجه قريباً، متوقعاً أن تكون هذه المعايشة فرصة للاعبين للاحتكاك مع مسؤولي ومدربي النادي الإنجليزي، وظهور هذا التأثير في تقديمهم لمستويات أقوى في الدوري الموسم القادم.