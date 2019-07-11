شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 15 انقلابياً في الضالع.. وإحباط هجوم بالحديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات

سقط أكثر من خمسة عشر من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، فضلاً عن تدمير مدفع 23 مم، وإعطاب آليات للميليشيات في مواجهات عنيفة شهدتها جبهات القتال شمالي وغربي مديرية قعطبة في محافظة الضالع. وذكر المكتب الإعلامي لمحافظة الضالع، أن المواجهات، امتدت لتصل إلى غرب شخب غربي مديرية قعطبة، وصولاً إلى منطقة باجة بجبهة حجر.

واستمرت المواجهات بين القوات المشتركة من الجيش الوطني والحزام الأمني والمقاومة الجنوبية، حتى ساعات صباح أمس الأربعاء، منذ اندلاعها مساء أمس الأول، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بدعم وإسناد من سلاح المدفعية طيران التحالف العربي.

وأكد مصدر عسكري، أن ميليشيات الحوثي، شنت هجومين متزامنين على مواقع الجيش والمقاومة في جبهتي مريس وشخب وهجوم في باجة بجبهة حجر، غير أن القوات المشتركة، تمكنت من صد وكسر الهجومين. وأضاف المصدر أن قوات الجيش والمقاومة، شنت هجوماً مضاداً عقب صد الهجومين على مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة غربي قعطبة، وحررت مواقع جديدة أبرزها تباب القراميد وتباب حبيل الحجوف.

إلى ذلك، صدت قوات الجيش الوطني، هجوماً لميليشيات الحوثي، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد، وحاولت مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي، التقدم باتجاه مواقع في أطراف مديرية حيس، إلا أن قوات الجيش، رصدت المحاولة وأفشلتها.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العناصر الحوثية المتسللة، فيما لاذ البقية بالفرار.

Advertisements

وأتلف الفريق الهندسي، التابع لكتيبة المهام الخاصة في قوات الشرعية، عشرات الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

وقال قائد الفريق الهندسي لكتيبة المهام الخاصة الرائد هارون المخلافي: «إنه تم إتلاف 430 لغماً وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً في مناطق آل صبحان، وآل محاقي، وآل الزماح في مديرية باقم».

وتمكنت فرق الهندسة العسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة، من انتزاع حقل ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي بإحدى المزارع في عزلة بني حسن شمال مديرية عبس بمحافظة حجة.

وقال مصدر عسكري إن المواطنين أبلغوا الفريق الهندسي بوجود ألغام بإحدى المزارع بالقرب من قرية بني المش التابعة لعزلة بني حسن، وانتقل الفريق الهندسي إلى المكان المذكور على الفور. وأضاف المصدر في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: «أن الفريق الهندسي، اكتشف حقل الألغام، وتمكن من انتزاع 250 لغماً أرضياً مزودة بأشراك خادعة».

وجددت الحكومة اليمنية، إدانتها لاستمرار النظام الإيراني بتزويد ميليشيات الحوثي بالأسلحة المهربة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في عملياتها الإرهابية التي تستهدف المدنيين، وتسهم في تقويض جهود حل الأزمة بطريقة سلمية. وأشار بيان صادر عن مجلس الوزراء اليمني، عقب اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن، إلى أن معرض الميليشيات الحوثية، الذي أعلنت عنه خلال الأيام الماضية ومقارنته بالقطع ذاتها التي عرضها الحرس الثوري الإيراني في معرض افتتحه مطلع العام 2019م، يقدم أدلة وبراهين واضحة على مصدر الأسلحة الحوثية المستخدمة في قتل الشعب اليمني واستهداف الأعيان المدنية في السعودية وتهديد الملاحة الدولية.

واعتبر ذلك تحدياً واضحاً وصريحاً للإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والقرار 2140، التي نصت على حظر توريد كافة أنواع الأسلحة.