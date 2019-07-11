ابتكار وترفيه في فعاليات صيفية بمتاحف الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم هيئة الشارقة للمتاحف خلال الإجازة الصيفية، حزمة من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والعلمية المتنوعة التي تم اختيارها وفق منهج علمي مدروس، باعتبار المتاحف مصدراً تعليمياً وترفيهياً.

تتنوع البرامج التي تقدم باللغتين العربية والإنجليزية بين الأنشطة العلمية والمهارات الفنية واليدوية التي تحفز الأطفال على الابتكار والبرامج الأخرى التي تعزز لديهم الروح القيادية والعمل الجماعي.

انطلق في مركز الشارقة للاستكشاف برنامج قادة المستقبل السنوي الهادف إلى صقل مهارات الطلبة وإعدادهم للمشاركة في الأدوار والأعمال القيادية بكفاءة وفعالية، كما ينفذ المركز كل يوم جمعة خلال هذا الشهر ورشة عملية عن وحدات القياس المختلفة مثل الطول والمساحة والحجم والحرارة، وكيفية استخدامها وتطبيق على جميع الوحدات من خلال تجارب مختلفة.

وينطلق يوم 14 يوليو الجاري في كل من مربى الشارقة للأحياء المائية ومتحف الشارقة البحري مخيم «صيفكم وناسة» ويقام بالتعاون مع مركز الشارقة لصعوبات التعلم ويسعى على مدار خمسة أيام إلى إثراء المعلومات الخاصة بالتاريخ والموروث البحري الحافل للإمارات وتعزيز ثقافة إعادة التدوير والاستدامة للبيئة البحرية، بالإضافة إلى كسر حاجز الخجل وتعزيز الثقة بالنفس وتنمية المهارات الرياضية واللياقة البدنية ل دى المشاركين.

فيما يتم تنظيم مخيم «إجازة سعيدة» في 7 متاحف هي مربى الشارقة للأحياء المائية ومتحف الشارقة البحري ومتحف الشارقة للآثار ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية ومتحف الشارقة العلمي ومركز الشارقة للاستكشاف ومتحف الشارقة للفنون وعلى فترتين الأولى مدتها أسبوعان من 14 إلى 26 يوليو والثانية من 28 يوليو الجاري إلى 8 أغسطس المقبل، متضمناً باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة. وفي متحف الشارقة البحري يتمكن الأطفال المستهدفون من الفئة العمرية من 9 إلى 12 سنة من الإبحار عبر القارات للتعرف إلى طرق التجارة، علاوة على المشاركة في ورش تعليمية ترفيهية.

ويقدم متحف الشارقة للآثار فرصة للاستمتاع واستكشاف الزراعة عبر العصور القديمة إلى يومنا هذا، وفعالية «كن عالم الآثار» للكشف عن أهم المكتشفات الأثرية في فن النقش على الصخور والأواني والزخارف المعمارية منذ العصر الحجري.

ويمنح مربى الشارقة للأحياء المائية، الأطفال فرصة عيش تجربة عمل ممتعة عبر استكشاف وتعلم معلومات جديدة عن البيئة والأحياء البحرية، وعيش تجربة عمل ممتعة ضمن فريق مربى الشارقة للأحياء المائية، بينما يتعرف الأطفال في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية إلى العملات الإسلامية، وعلم الصيدلة، وكنوز الحضارات ومشاركة في برامج تعليمية وأنشطة ورحلات ترفيهية. وينفذ متحف الشارقة العلمي خلال فترة المخيم، مجموعة ورش ترفيهية وعلمية لاكتساب مهارة الاستكشاف والتعرف إلى علم التنقيب.(وام)