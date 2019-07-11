«العلامات المميزة» على «تبغ الأرجيلة» مطلع نوفمبر

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أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، قراراً جديداً في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ حدد تواريخ توافر العلامات المميزة في دولة الإمارات، ومعايير ومتطلبات تخزينها، على أن يبدأ العمل بأحكام القرار اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر/‏ تشرين الثاني المقبل، بالنسبة لجميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعروفة باسم المعسل)، ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً.

أكدت الهيئة ضرورة امتثال كل الخاضعين للضريبة الانتقائية من الشركات العاملة في قطاع تصنيع وتوريد التبغ ومنتجاته للنظام ومتطلباته، وتعاونهم مع الهيئة لتطبيقه بدقة، وفاعلية، موضحة أن النظام يسهل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق المحلية لمنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها، ومكافحة الغش التجاري، حيث يتم تثبيت «الطوابع الضريبية الرقمية» على عبوات منتجات التبغ وتسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة، وتتضمن الطوابع الضريبية الرقمية معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة الانتقائية على التبغ ومنتجاته المتداولة محلياً.

وأوضحت في بيان صحفي أصدرته، امس، أن القرار يدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق إجراءات موحدة لضمان حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة، وتوفير أعلى مستويات الشفافية بالإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

ووفقاً لقرار الهيئة - الذي يحمل رقم (2) لسنة 2019 ويضم خمس مواد - فإنه اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر/‏‏ تشرين الثاني المقبل ستتوفر العلامات المميزة ليتم إصدار أمر شراء بشأنها من قبل المستورد، أو المنتج للسلع الانتقائية المحددة في القرار (التي تشمل تبغ الأرجيلة (المعسل)، ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً)، والتي يتوجب وضعها على هذه السلع الانتقائية المحددة في القرار لبيان أنه تم سداد الضريبة عنها.

ونص القرار على أنه اعتباراً من الأول من شهر مارس/‏‏ آذار عام 2020 سيُمنع استيراد جميع أنواع السلع الانتقائية المحددة بالقرار إلى الدولة من دون وجود علامات مميزة (أي الطوابع الضريبية الرقمية) عليها، واعتباراً من الأول من شهر يونيو/‏‏ حزيران عام 2020 سيُمنع توريد، أو نقل، أو تخزين، أو حيازة السلع الانتقائية المحددة في القرار في الدولة من دون علامات مميزة.

وأوضح أنه لأغراض هذا القرار يقصد ب«تبغ الأرجيلة - المعسل» أي منتج يتم استيراده، أو إنتاجه، أو زراعته، في الدولة يمكن تصنيفه على أنه «تبغ أرجيلة» وفقاً للفصل 24 من جداول التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار القرار إلى أنه يجب تخزين العلامات المميزة بصورة آمنة قبل تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة، بما يتوافق مع الحد الأدنى لأربعة متطلبات أمنية، تشمل تخزين العلامات المميزة بطريقة تجعل من غير الممكن الوصول إليها من قبل غير المصرح لهم، والاحتفاظ بالسجلات المدرجة فيها كميات العلامات المميزة التي يتم الاحتفاظ بها قبل تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة، وتخزين العلامات المميزة على نحو يمنع تعرضها للمواد، أو المكونات التي قد تعرض سلامتها المادية للخطر، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان منع الاستخدام غير المصرح به للعلامات المميزة أو تعرضها للنسخ، أو التقليد، أو التلاعب بها، بأي شكل آخر.

ووفقاً للقرار يلتزم الشخص الذي يقوم بتخزين العلامات المميزة بتقديم المعلومات، والبيانات، والسجلات التي تطلبها الهيئة الاتحادية للضرائب لضمان تطبيق المتطلبات الواردة في القرار.

وأوضح بيان صحفي أصدرته الهيئة، امس، أن القرار جاء ضمن استراتيجية توسيع نطاق نظام «وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ» ليشمل كل منتجات التبغ المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، التي سيتم تتبعها إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على التبغ، ومنتجاته.

وأشار إلى أن نظام العلامة المميزة على التبغ ومنتجاته دخل حيز التنفيذ بمرحلته الأولى اعتباراً من بداية يناير/‏‏ كانون الثاني الماضي بالنسبة لجميع أنواع «السجائر» المستوردة، والمنتجة، والمتداولة محلياً، حيث أصبح متاحاً لمنتجي ومستوردي جميع أنواع السجائر إصدار أوامر شراء لطلب «الطوابع الرقمية» من مورد النظام، بعد اعتماد الهيئة لتثبيتها على عبوات السجائر قبل خروجها من المصنع لتوريدها للأسواق المحلية.

إلزام المنتِج بوضع العلامات

حدد قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بشأن «وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ» آلية وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته لبيان أنه تم سداد الضريبة الانتقائية عن هذه السلع على أن يلتزم المنتِج بوضع العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة، ويجب تثبيت العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته بالطريقة وفي المكان الذي تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب على كل منتج.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء فإنه يجوز للهيئة تغيير طريقة وشكل العلامات المميزة، بما في ذلك تحديد الحالات التي لا يتطلب فيها وضع علامة مميزة، وطريقة تثبيت العلامة ومكانها على السلعة الانتقائية المحددة، وأكد القرار أنه يجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة داخل منشأة إنتاج السلع الانتقائية المحددة الموجودة داخل الدولة بعد التعبئة والتغليف مباشرة، إذا تم إنتاجها في الدولة، أو في مكان خارج الدولة قبل الاستيراد إذا تم إنتاجها خارج الإمارات.