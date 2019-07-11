شكرا لقرائتكم خبر عن حلم نصف النهائي يراود الجزائر وتونس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء) قمة صعبة عندما يلاقي كوت ديفوار اليوم الخميس في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، تجمع العديد من النجوم المحترفين في أقوى الفرق الأوروبية.
كما يخوض منتخب تونس (نسور قرطاج) الذي وصل إلى ربع النهائي بصعوبة بالغة مواجهة تعد سهلة وصعبة في آن أمام مدغشقر مفاجأة البطولة، والتي تشارك للمرة الأولى في الحدث القاري.
وهناك فوارق كبيرة بين منتخب تونس صاحب ثاني أفضل ترتيب إفريقي حسب تصنيف «فيفا» الشهري، ومدغشقر التي يعد منتخبها مغموراً والذي صنع مفاجأة كبيرة بتأهله إلى ربع النهائي.
يذكر أن منتخبي الجزائر وتونس هما الوحيدان المتبقيان من المنتخبات العربية المشاركة بعد خروج مصر والمغرب وموريتانيا.
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