منتخب أصحاب الهمم يتطلع للتألق في مونديال رفعات القوة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت بعثة منتخب الإمارات لأصحاب الهمم إلى كازاخستان للمشاركة في بطولة العالم لرفعات القوة التي انطلقت منافساتها أمس وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري. ويتطلع فرسان الإرادة إلى مشاركة مشرفة في هذا المحفل العالمي الذي يعد من المحطات القوية للاعبينا بمنتخب رفعات القوة.

وتكون وفد البعثة من 15 عضواً برئاسة عبدالله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات في اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، إضافة للجهازين الفني والإداري، وتضم قائمة لاعبي المنتخب نخبة من ألمع لاعبي رفعات القوة بقيادة البطل البارالمبي محمد خميس المشارك في مسابقات فئة وزن «97 كجم» وأحمد خميس فئة وزن «107كجم» وعادل شانبيه فئة وزن «88 كجم» وسيف الزعابي فئة «72 كجم» وراشد أحمد فئة «97 كجم» واللاعب الصاعد أسامة عبدالحميد فئة وزن «54 كجم» واللاعبتين موزة الزيودي فئة «55 كجم» وهيفاء النقبي فئة «79 كجم».

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وقال عبدالله حسن الفلاسي إن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم يولي هذه المشاركة أهمية خاصة من إعداد لأنها تعد محطة هامة للاعبينا من خلال انتزاع الميداليات وتحسين أرقامهم الشخصية واكتساب خبرات جديدة، وأشار إلى أن الإنجازات التي ظل يحققها «أصحاب الهمم» ثمرة دعم القيادة الرشيدة وطالب من اللاعبين المشاركين خلال هذا الحدث بمضاعفة الجهد من أجل الوصول إلى منصات التتويج ورفع شعار التحدي للسير على درب النجاحات وعدم التفريط في المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأكد ذيبان سالم المهيري الأمين العام باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم أن دولة الإمارات تترقب فوز لاعبيها وليس المشاركة فقط وأن الاتحاد يتابع سير مجريات البطولة وسيسخر كل الإمكانات للاعبيه حتى يضمن لهم الفوز، وأكد أن الجميع ينتظر الإنجاز ورفع علم الدولة في هذا المحفل العالمي الكبير.

وقال البطل البارالمبي محمد خميس خلف: «تواجدنا ليس من أجل المشاركة فقط بل نسعى لتحقيق نتائج جيدة والظفر بميداليات تعكس الإعداد الجيد والتحضير الذي سبق المغادرة عبر البرامج ومعسكرات الإعداد في إطار خطة تم وضعها مبكراً بهدف تطوير مستوى اللاعبين وإكسابهم خبرات جديدة من خلال برامج التدريب التي وضعت لهم لتفادي السلبيات الفنية في المشاركات السابقة».