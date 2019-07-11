مارتن غريفيث يبحث مع بومبيو تنفيذ اتفاقية ستوكهولم بشأن اليمن

القاهرة — سبوتنيك. وقال غريفيث في تغريده له على "تويتر"، الأربعاء 10 يوليو / تموز: "كان لي نقاش مثمر مع الوزير بومبيو، في وزارة الخارجية الأمريكية، ناقشنا السبل لمساعدة الأطراف على وضع حد للنزاع في اليمن وتنفيذ اتفاقية ستوكهولم".
وتابع: "لقد عبرت له عن امتناني لدعم الولايات المتحدة الأمريكية والتزامه".
وأعلن المبعوث الأممي، الثلاثاء 9 يوليو، توجهه إلى واشنطن، في زيارة تستغرق يومين، يجتمع خلالها بمسؤولين أمريكيين لمناقشة الوضع في اليمن، ودعم الولايات المتحدة لجهوده في الدفع قدما بعملية السلام ووضع حد للنزاع.
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