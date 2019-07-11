اندلاع حريق ضخم جنوب دمشق

وقال مصدر في الدفاع المدني في العاصمة دمشق لـ "سبوتنيك": إن الحرائق امتدت على مساحة واسعة تنتشر فيها الأعشاب والمزروعات والأحراش بكثافة وتقع على طول الجهة الجنوبية من المقطع المقابل لحي (المزة فيلات شرقية).
وأضاف المصدر: أن "انتشار الحريق بسرعة جاء بسبب رياح ليلية إثر نهار جاف وحار"، مشيرا إلى أن "فوج إطفاء دمشق يعمل حاليا على إخماد الحريق، محاولة محاصرته ومنعه من الوصول إلى الأحياء السكنية القريبة، في الوقت الذي بدأت فيه حدته بالتراجع نظرا لمحاصرة ألسنته بين مثلث طريق داريا والمتحلق الجنوبي".
ولم يتم تحديد سبب الحريق حتى الآن، إلا أن المصدر رجح بأنه غير مقصود وقد يكون نتيجة خطأ بشري، حيت تستقبل المنطقة الكثير من سكان دمشق الهاربين من حرّ المنازل، أو أحد سائقي السيارات أو الركاب حيث تشهد المنطقة ازدحاما اعتياديا بحركة المرور نظرا لوقوعها في منطقة طرق تبادلية تربط دمشق ببيروت وبمناطق جنوب وغرب العاصمة.
يتبع…
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