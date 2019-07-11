أمين الجامعة العربية يهنئ الرئيس الموريتانى المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمد ولد الشيخ الغزوانى بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية. وتمنى أبو الغيط، خلال تهنئة بثها التلفزيون الموريتانى، للرئيس المنتخب كل التوفيق وكامل السداد فى الاضطلاع بمسئولياته وللشعب الموريتانى الكريم مزيدا من التقدم ودوام الازدهار فى ظل قيادتكم الحكيمة. وقال "إننى لعلى ثقة فى أن معاليكم سوف تنجحون فى مسيرتكم فى خدمة موريتانيا وأبنائها ورعاية مصالحها والحفاظ على مكتسباتها ومقدراتها، وأن موريتانيا تحت قيادتكم ستواصل دورها الفاعل فى الارتقاء بالعمل العربى المشترك على النحو الذى يلبى آمال وطموحات دولنا وشعوبنا العربية، مؤكدا حرص جامعة الدول العربية على تسخير كافة طاقاتها للتعاون مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومتها فى كل ما من شأنه أن يحقق لها ولامتنا العربية الرفعة والتقدم والازدهار.

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