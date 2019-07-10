الان تتابع مشاهير العالم في مواجهة غطاء الزجاجة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بعد “الثلج”، و”كيكي”.. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتحد جديد حمل اسم “تحدي غطاء الزجاجة”، بدأ في الولايات المتحدة ثم انتشر في العديد من دول العالم.
وبدلا من فتح غطاء الزجاجة باستخدام اليدين، على الشخص فتحها عن طريق قدمه، من خلال حركة رشيقة وتوجيه ركلة إلى الغطاء.
وظهر التحدي في كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تقام في مصر، من خلال اللاعب سيسي دالميدا، لاعب منتخب بنين.
كما اشتهر التحدي بين لاعبي كرة القدم، وشارك فيه إبراهيموفيتش وبول بوغبا نجم المنتخب الفرنسي ومانشستر يونايتد، وماركو رويس قائد دورتموند والإسباني الشهير سيرجيو راموس، كما شارك فيه فنانون كثر.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهير العالم في مواجهة غطاء الزجاجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.