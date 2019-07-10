قصف للمسلحين في محافظة اللاذقية يسفر عن مقتل 3 سوريين

موسكو — سبوتنيك. وقال باكين "خلال اليوم الماضي، هاجم المسلحون بلدة جورين في محافظة اللاذقية… وأسفر القصف بصواريخ صناعة يدوية على بلدة جورين، عن مقتل ثلاثة مدنيين".

كما أشار باكين إلى أن هناك زيادة في حجم أعمال الإصلاح والتعمير فيما يتعلق بالبنية التحتية والأغراض الاجتماعية. فقد تم إصلاح وتعمير 31984 منزلا وعمارة سكنية و178مؤسسة طبية و874 مؤسسة تعليمية.

بالإضافة إلى ذلك، عاد إلى ديارهم في سوريا حتى الآن 404019 شخصا من دول أجنبية ومن النازحين داخليا.