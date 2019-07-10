عريقات: نتعرض لشتائم وتهديدات غير مسبوقة

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© REUTERS / Kevin Lamarque
وشدد عريقات أن "من يدعم الاستيطان، والاحتلال، والضم، وجرائم الحرب لا يمكن أن يكون مؤهلا للوساطة أو الشراكة في أي عملية سلام".
ودعا عريقات "دول العالم للاصطفاف مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، ويعلن بصوت مرتفع أن السلام يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والإفراج عن الأسرى استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
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