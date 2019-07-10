العراق: التخلي عن الاتفاق النووي يمكن أن يكون كارثيا

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بغداد — سبوتنيك. ذكر ذلك ممثل العراق الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير بكر فتاح حسين، في الاجتماع الاستثنائي بشأن الاتفاق النووي الإيراني، اليوم الأربعاء 10 يوليو / تموز.
© AP Photo / Vahid Salemi,File
وأضاف حسين: "التخلي عن الاتفاق يمكن أن يكون كارثيا على الجوار بأكمله".
وجدد سفير العراق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعوته للعودة إلى طاولة المفاوضات وإبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا لتجاوز الأزمة الحالية.
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