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العراق: التخلي عن الاتفاق النووي يمكن أن يكون كارثيا

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بغداد — سبوتنيك. ذكر ذلك ممثل العراق الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير بكر فتاح حسين، في الاجتماع الاستثنائي بشأن الاتفاق النووي الإيراني، اليوم الأربعاء 10 يوليو / تموز.

© AP Photo / Vahid Salemi,File

وقال: "العراق يدعم خطة العمل الشاملة المشتركة، ويؤكد أهمية استمرار العمل بها كونها تمثل إنجازا للدبلوماسية متعددة الأطراف".

وأضاف حسين: "التخلي عن الاتفاق يمكن أن يكون كارثيا على الجوار بأكمله".

وجدد سفير العراق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعوته للعودة إلى طاولة المفاوضات وإبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا لتجاوز الأزمة الحالية.

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