مصر.. وفاة مترجم مبارك السابق حاملا أسرار أسرى إسرائيليين

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مبارك وشارونمصر.. وفاة مترجم مبارك السابق حاملا أسرار أسرى إسرائيليين

توفي منصور عبد الوهاب مترجم اللغة العبرية السابق للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، الذي قام باستجواب الأسرى الإسرائيليين بعد حرب 1973.

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ويعتبر عبد الوهاب أشهر مترجمي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، حيث أشرف على الكثير من المشاهد العبرية في السينما المصرية، وهو أشهر مترجم للغة العبرية في مصر، حيث عمل مترجما بالقوات المسلحة المصرية بعد حرب يونيو 1967 حتى ما بعد حرب أكتوبر 1973.

كان لمنصور عبد الوهاب أيضا دور هام في الإذاعة المصرية، حيث أسند إليه الإشراف على الإذاعة العبرية الموجهة لإسرائيل، قبل أن يشرف على الخدمة العبرية بقناة النيل الدولية.

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علاقة عبد الوهاب بالسينما بدأت من توظيف اللغة العبرية في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية مثل فيلم "الطريق إلى إيلات"، وفيلم "أولاد العم"، ومسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، ومسلسل "الصفعة"، وفيلم "الممر".

وكان عبد الوهاب يعمل قبل وفاته رئيسا لمجلس قسم اللغات السامية بكلية الألسن جامعة عين شمس في مصر.

المصدر: RT