شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة كردستان تدعو إيران لوقف قصفها على أراضى الإقليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، القوات الإيرانية إلى وقف قصفها على أراضى كردستان والذى يسبب حالة من الهلع والخوف ونزوح السكان.

وذكرت حكومة الإقليم، فى بيان، إن منطقة (بيرانشهر) الحدودية مع إقليم كردستان، شهدت هجوما مسلحا، استهدف عناصر من الحرس الثورى الإيرانى، مما دفع حكومة إيران إلى الرد عبر قصف المناطق الحدودية داخل حدود إقليم كردستان بالمدفعية، مشيرة إلى أن القصف الإيرانى أسفر عن مقتل مواطنة وجرح اثنين آخرين من أسرة واحدة.

وجددت حكومة الإقليم، تأكيدها على أن إقليم كردستان أثبت أنه عامل استقرار ويحترم حسن الجوار، معربة عن رفضها المطلق استخدام أراضيها منطلقاً لهجمات تزعزع أمن واستقرار الدول المجاورة.