شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا وروسيا تدعوان أمريكا للتوقف عن عرقلة عودة المحتجزين من مخيم الركبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت دولتا سوريا وروسيا، الولايات المتحدة إلى التوقف عن عرقلة عملية عودة المحتجزين السوريين من مخيم الركبان بمنطقة التنف على الحدود السورية الأردنية.

وذكر بيان صادر عن اللجنتين التنسيقيتين السورية والروسية حول عودة اللاجئين، أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الوضع الإنسانى فى مخيم الركبان يتدهور بسرعة وفى ظل هذه الظروف نشعر بقلق بالغ إزاء انخفاض وتيرة خروج المهجرين من المخيم بسبب رغبة المجموعات المسلحة فى الحفاظ على قاطنى المخيم دروعا بشرية لأطول فترة ممكنة.

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وأضاف البيان، أنه بهدف تحقيق هذا الهدف يقوم الإرهابيون المنتشرون فى المخيم ومحيطه بفرض مبالغ مالية كبيرة على المحتجزين مقابل المرور فى منطقة التنف حتى ممر جليجم بريف حمص الشرقى.