الرئيس الجزائرى المؤقت يتسلم أوراق اعتماد 10 سفراء جدد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد 10 سفراء جدد.
واستقبل اليوم الرئيس بن صالح، سفراء كل من بريطانيا وألمانيا واليابان والتشيك وأوكرانيا وقطر والسنغال وتنزانيا والكونغو الديمقراطية والسودان.
ودعا الرئيس الجزائرى السفراء الجدد إلى العمل على تعزيز العلاقات بين بلادهم والجزائر فى جميع المجالات.
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