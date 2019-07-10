شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات العراقية تعلن ضبط 142 جهازا استعملها داعش للتغطية الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز المخابرات الوطنى العراقي، اليوم، الاستيلاء على 142 جهازا كان تنظيم "داعش" يستعملها للتغطية الإعلامية، كما نقل موقع "السومرية نيوز".

وذكر الجهاز الأمنى فى بيان له، أن "جهاز المخابرات الوطنى تمكن من الاستيلاء على 142 جهازا كان تنظيم "داعش" الإرهابى يستعملها كسيرفرات للتغطية الإعلامية الميدانية فى شوارع ‫الموصل وتلعفر وباقى مناطق محافظة نينوى"،

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وأطلق الجيش العراقي، الأحد الماضي، عملية "إرادة النصر" لتطهير المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار على الحدود العراقية السورية.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، فى ديسمبر2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابى الذى احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".