بيدرسن يعلن قرب التوصل لتشكيل لجنة لصياغة دستور في سوريا

جنيف / بايرام التوغ / الخليج 365

أعلن جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، أن الأمم المتحدة اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري بشأن تشكيل لجنة لصياغة دستور البلاد.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقده بيدرسن، الأربعاء، في العاصمة السورية، دمشق، التي يزورها لتسريع العملية السياسية في البلاد والعمل على إنشاء اللجنة الدستورية.

وأوضح بيدرسن، أنه أجرى محادثات ايجابية وبناءة في دمشق، مؤكدا أنهم اقتربوا من التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري بشأن تشكيل لجنة لصياغة دستور البلاد.

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وأشار، أنهم ناقشوا الهجمات المكثفة للنظام السوري في الأسابيع الأخيرة على إدلب، مشددا على ضرورة استعادة الاستقرار في المحافظة.

ولفت بيدرسن، إلى ضرورة احترام النظام السوري لاتفاق "سوتشي" الذي أبرمته تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في منطقة "خفض التصعيد".

ومنذ 25 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام السوري وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد"، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.