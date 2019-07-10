أمير قطر وبومبيو يبحثان تعزيز التعاون والعلاقات الاستراتيجية

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

استعرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وأوجه تعزيز الشراكة بينهما في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقائهما بواشنطن على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها أمير قطر للولايات المتحدة حاليا، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن أمير قطر وبومبيو "تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم، ولا سيما في فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن، بالإضافة إلى الوضع في أفغانستان".

وعبر الوزير الأمريكي عن سعادته بدور قطر ومساهمتها في إحلال السلام برعايتها للحوار الأفغاني- الأفغاني.

وفي سياق متصل، التقى أمير قطر كذلك مع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جينا هاسبيل، ووزير التجارة الأمريكي، ويلبور روس.

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كما استقبل آل ثاني عددا من المسؤولين الأمريكيين ومنهم؛ جون بولتون، مستشار الأمن القومي؛ ووزير الأمن الوطني الأمريكي بالإنابة كيفين مكلينن ؛ ووزير الطاقة ريك بيري.

إضافة إلى لقائه مع السيناتور ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، حيث استعرض معه علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة ومجالات تطويرها.

وبدأ الشيخ تميم زيارة إلى واشنطن الاثنين، (لم يعلن عن مدتها)، التقى خلالها الرئيس ترامب، وعددا من كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونغرس، وشهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهُم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي.

وتأتي الزيارة في ظل ما تشهده المنطقة من توتر متصاعد بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة (ليس بينها قطر)، وإيران من جهة أخرى، منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

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