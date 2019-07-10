إقليم كردستان بشمال العراق يدين اشتباكات على حدوده مع إيران

أربيل/ علي محمد/ الخليج 365

أدانت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، الأربعاء، القصف والاشتباك المسلح الذي وقع على حدود الإقليم مع الجانب الإيراني.

وقالت الحكومة، في بيان لها ورد الخليج 365 نسخة منه، إن مسلحين (لم تحدد هويتهم) هاجموا، الثلاثاء، عناصر في الحرس الثوري الإيراني، من ناحية بيرانشهر الحدودية بين الجانبين.

وأضافت أنه ردا على الهجوم شنت المدفعية الإيرانية قصفا على المنطقة الحدودية داخل أراضي الإقليم مما تسبب في مقتل إمرأة وجرح شخصين.

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وأشار البيان، إلى أن الهجومين موقع رفض وعدم رضا حكومة الإقليم.

وتابع "نجدد تأكيدنا على أن إقليم كردستان (في شمال العراق) أثبت أنه عامل استقرار ويحترم حسن الجوار، ونرفض وبشكل مطلق استخدام أراضينا منطلقاً لهجمات تزعزع أمن واستقرار الدول المجاورة".

ودعت حكومة الإقليم القوات الإيرانية، إلى وقف قصفها على أراضي الإقليم، لأنه يتسبب بحالة من الهلع والخوف ونزوح لسكان المنطقة من مناطقهم.

وتنشط على حدود إقليم كردستان شمال العراق، جماعات مسلحة، وتكررت الاشتباكات مع الجانب الإيراني ما خلف قتلى وجرحى أغلبهم من المدنيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.