قوى "التغيير" تتسلم المسودة النهائية لاتفاق الخرطوم مساء الأربعاء

الخرطوم / الخليج 365

قال قيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، إن الوساطة الإفريقية ستسلمهم في وقت لاحق الأربعاء، المسودة النهائية للاتفاق مع المجلس العسكري السوداني قبل التوقيع عليها.

وأضاف المصدر وهو عضو لجنة التفاوض بالحرية والتغيير طالبا عدم ذكر اسمه للأناضول، أن الوساطة الإفريقية ستسلمهم المسودة النهائية للاتفاق عند الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت السوان (17:00 تغ).

من جهة أخرى، نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن القيادي بقوي الحرية والتغيير صديق يوسف قوله إن وثيقة الاتفاق في صيغتها النهائية وفي انتظار قبول التوقيع عليها.

وأعرب يوسف عن أمله في أن تكون الوثيقة "متطابقة مع رغبات الجميع ومع ما تم التوصل إليه".

ودعا إلى "التسريع والتوافق حتي لا يطول أمد الحوار أكثر من ذلك، مضيفاً "من المفترض تسليم الوثيقة للكتل السياسية لإبداء وجهات النظر والملاحظات حولها."

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وحتى الساعة 16.30 تغ، لم تصدر عن الوساطة ولا قوى التغيير أو المجلس العسكري، إفادة رسمية بخصوص الموعد الدقيق لتسليم المسودة.

غير أنه، أمس الثلاثاء، أعلن المجلس العسكري على لسان الناطق الرسمي باسمه شمس الدين الكباشي، ، "اكتمال صياغة مسودة الاتفاق" التي سيوقعها مع قوى إعلان الحرية والتغيير وتسليمها للأطراف، الأربعاء، "وبعدها ستكون جاهزة للتوقيع عقب المراجعة وإعلان موعد التوقيع النهائي".

وأعلن المجلس العسكري وقوى التغيير، فجر 5 يوليو/تموز الجاري "التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات".

ويتضمن الاتفاق، الذي تم بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلًا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان.

وتولى المجلس العسكري الحكم، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير (حكم من 1989 إلى 2019) من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.