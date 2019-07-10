وفد من مركز الجودة الشاملة يلتقي محافظ الغاط

صحيفة الخليج الإلكترونية استقبل محافظ الغاط ظهر اليوم الأربعاء منصور السديري وفدا من مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات في دبي ضم الأستاذ علي اليامي المستشار الإعلامي للمركز ، والأستاذ سلمان الضباح ؛ وتأتي هذه الزيارة في اطار الترتيب لتنظيم منتدى عالمي حول الفرص الاستثمارية الزراعية بالمحافظة وكيفية التسويق لهذه الفرص داخل المملكة وخارجها من خلال دراسة ميدانية شاملة يجريها خبراء ومختصون في هذا المجال في غضون الفترة القادمة.

المستشار الإعلامي وعضو مجلس الادارة علي اليامي اوضح عقب اللقاء بأن مركز الجودة الشاملة يمتلك مقدرات وإمكانات كبيرة في تنظيم مثل هذه الفعاليات مشيرا في هذا الصدد إلى النجاحات التي حققها المركز خلال العامين الماضيين بالمملكة عبر مساهماته الفعالة في تنظيم مجموعة من المنتديات والمؤتمرات في شتى المجالات، وأكد اليامي پأن الدراسة الخاصة بمنتدى الاستثمار الزراعي بمحافظة الغاط ستكون جاهزة في أقرب وقت وأن المنتدى سوف يكون فرصة سانحة لعرض المقومات الاستثمارية الزراعية في محافظة الغاط وذلك انسجاما مع رؤية ٢٠٣٠ .

تجدر الإشارة إلى أن وفد مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات في دبي سجل قبل لقائه سعادة المحافظ زيارة إلى المتحف والمكتبة التاريخية بمحافظ الغاط.

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