مستشفى_الزلفي يدشن خدمة للتواصل مع كبار السن عبر واتساب

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صحيفة الخليج الالكترونية
دشن قسم العيادات الخارجي، بمستشفى الزلفي، خدمة التواصل مخصصة لـ “كبار السن” من خلال برنامج واتساب، تهدف لاستخدام تقنية وسائل التواصل الاجتماعي، لتقديم الخدمة الصحية للفئة المستهدفة “كبار السن” بكل يسر وسهولة بعد التحقق من أحقيتهم للخدمة المستحدثة من أجلهم.
وسوف تكون بداية تطبيق البرنامج _بإذن الله_ اعتباراً من تاريخ 1/8/2019 من خلال الرقم الخاص بهذه الخدمة 0554740970 للقيام بجميع الإجراءات الخاصة بالمواعيد والعيادات الخارجية والتحقق من وجود الطبيب وحجز الموعد، وتكون الخدمة متاحة بالفترة الصباحية من الساعة ١٠ صباحا الي الساعة ١١.٣٠ والفترة المسائية من الساعة ٢ظهرا إلى الساعة ٣.٣٠، وهذه الخدمة مستهدفة المراجعين ما فوق “60” سنة وذوي الاعاقه.
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