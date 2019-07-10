إيسيسكو تدين قيام سلطات الاحتلال بافتتاح نفق في #مدينة_القدس

الخليج - واس

أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” بشدة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بافتتاح نفق تحت اسم “طريق الحجّاج” للربط بين أسفل بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلّة مع المسجد الأقصى ومحيطه.

وقالت “إيسيسكو” في بيان لها: إنّ هذا المشروع الاستيطاني الجديد يعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة و”اليونسكو” الداعية إلى عدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وطالبت “إيسيسكو” المجتمع الدولي بإدانة هذا العمل الإجرامي وكبح جماح الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في تغيير المعالم الحضارية والإنسانية والدينية في مدينة القدس، مؤكدة مواصلة تقديم دعمها التربوي والثقافي والعلمي لفلسطين بشكل عام وللقدس الشريف بشكل خاص.