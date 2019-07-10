سلمان_للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية في #حضرموت

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الخليج - واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 15 خيمة و 15 بساطًا و 125 بطانية في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 125 متضررًا و نازحًا.
ويأتي ذلك في إطار جهود المركز للتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة السيول من أبناء الشعب اليمني الشقيق.
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