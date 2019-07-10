سلمان_للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية في #حضرموت

الخليج - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 15 خيمة و 15 بساطًا و 125 بطانية في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 125 متضررًا و نازحًا.

ويأتي ذلك في إطار جهود المركز للتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة السيول من أبناء الشعب اليمني الشقيق.