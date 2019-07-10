الرئيس_الأمريكي يدين #إيران بتخصيب اليورانيوم سراً ويعد بمزيد من العقوبات

صحيفة الخليج الالكترونية اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتخصيب اليورانيوم سراً ولمدة طويلة، وحذر من أن العقوبات الأميركية ستزيد قريباً. وقال الرئيس ترامب وفقاً لموقع التواصل الاجتماعي: “لطالما كانت إيران تخصب (اليورانيوم) سراً في انتهاك كامل للاتفاق السيء الذي كلّف 150 مليار دولار والذي أبرمه وزير الخارجية السابق جون كيري وإدارة الرئيس السابق أوباما. وأضاف : “تذكروا أن أجل هذا الاتفاق سينقضي خلال سنوات قليلة وأن العقوبات ستزيد قريباً بشكل كبير”.

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