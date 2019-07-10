وذكر الجهاز الأمني في بيان له، أن "جهاز المخابرات الوطني تمكن من الاستيلاء على 142 جهازا كان تنظيم "داعش" الإرهابي يستعملها كسيرفرات للتغطية الإعلامية الميدانية في شوارع الموصل وتلعفر وباقي مناطق محافظة نينوى"، كما نقل موقع "السومرية نيوز".
وأطلق الجيش العراقي، الأحد الماضي، عملية "إرادة النصر" لتطهير المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار على الحدود العراقية السورية.
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في كانون الأول/ ديسمبر2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".
كانت هذه تفاصيل خبر المخابرات العراقية تعلن ضبط 142 جهازا كان "داعش" يستعملها للتغطية الإعلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.