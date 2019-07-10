شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تجدد ترحيبها باتفاق السودان أمام مجلس حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ارتياحها للاتفاق الذى تم التوصل إليه فى السودان، وعن أملها أن يشكل هذا الاتفاق مرحلة جديدة يسود خلالها الأمن والاستقرار تحقيقا لتطلعات الشعب السودانى.

جاء ذلك فى كلمة الإمارات أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان فى إطار الحوار التفاعلى مع الخبير المستقل الخاص بالسودان، التى ألقاها خليفة سالم المزروعى، سكرتير أول بوزارة الخارجية والتعاون الدولى الاماراتى.

وأكد المزروعى، فى كلمته، انضمام بلاده إلى بيان المجموعة العربية، معربا عن التقدير لما يقوم به مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من جهود للمساهمة إلى جانب حكومة السودان فى تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه من مساعدة تقنية فى إطار البند العاشر، بما فى ذلك النظر فى السبل الكفيلة بفتح مكتب للمفوض السامى لحقوق الإنسان فى السودان، بالتنسيق والتعاون مع السلطات فى البلاد.

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وأشار المزروعى إلى أنه بالنظر إلى التطورات الإيجابية الجارية حاليا، يستحق السودان أن يخرج من بند الإجراءات الخاصة وإنهاء ولاية الخبير المستقل عبر خارطة طريق محددة ومتفق عليها بين حكومة السودان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز المسار الانتقالي.

وشدد على احترام بلاده لسيادة السودان مع الدعوة إلى ضرورة الحفاظ على استقراره ووحدة أراضيه، داعيا مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان أن ينظرا فى الوضع الانتقالى الحالى فى السودان وفقا للمعطيات الجديدة، خاصة وأن السودان الحديث أعطى كل الضمانات بأنه قادر على بناء دولة المؤسسات بمساعدة وتعاون المجتمع الدولى وفقا لاحتياجاته وتطلعاته، وبدون أى تدخل خارجي.