شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أشتية: إسرائيل تدمر حل الدولتين وأطالب كندا الاعتراف بـ"فلسطين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، إن إسرائيل تدمر حل الدولتين وأى فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، من خلال الاستمرار فى مصادرة الأراضى والتوسع الاستيطانى، مطالبا كندا وكافة الدول التى تدعم حل الدولتين الاعتراف بدولة فلسطين كرد على ذلك.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، فى مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من الاتحاد العام لنقابات عمال كندا، بحضور الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد.

أضاف اشتية أن الفلسطينيين يحاربون لإنهاء الاحتلال والعيش بكرامة، فى ظل الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

Advertisements

وأطلع رئيس الوزراء الفلسطينى، الوفد الكندى، على ظروف العمل الصعبة التى يواجهها العمال الفلسطينيون فى إسرائيل، لا سيما المساس بحقوقهم، وجعلهم رهينة فى أيدى سماسرة تصاريح العمل الإسرائيلية، والمعيقات على المعابر وتحديد الوظائف التى يستطيعون العمل بها سواء فى البناء أو الزراعة.

ووجه الدعوة، عبر اتحاد عمال كندا، إلى الشركات الكندية للقدوم والاستثمار فى فلسطين، من أجل خلق فرص عمل، والنهوض بواقع التنمية الاقتصادية.

وأطلع رئيس الوزراء الوفد على جهود الحكومة فى العمل على إنشاء الكلية الجامعية للتدريب المهنى والتقني، من أجل إعادة تأهيل خريجى الجامعات العاطلين عن العمل، وتنمية قدراتهم لفتح الآفاق أمامهم فى العديد من الوظائف.