أبو مرزوق: حماس رفضت عدة رسائل لإجراء حوار مع واشنطن

غزة / هداية الصعيدي / الخليج 365

كشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، رفض الحركة رسائل عدة تلقتها من الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء حوارات مع واشنطن.

وقال أبو مرزوق، في تغريدة له عبر "تويتر"، الأربعاء، "أكثر من رسالة وصلت لحماس لإجراء حوار مع الأمريكان، ورفضنا كل تلك الرسائل".

Advertisements

وأضاف: "رفضنا تلك الرسائل لسببين، الأول خطتهم لتصفية القضية الفلسطينية بمشاريع مختلفة (صفقة القرن)".

وتابع: "الثاني مقاطعة السلطة لأي حوار مع الأمريكان، حفظا لوحدة الموقف الفلسطيني، ولكن المفاجأة الصادمة وجود رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج في أمريكا، وبدون إعلان".

وتعمل الإدارة الأمريكية على صياغة "الصفقة" منذ مطلع 2017، دون الكشف عن بنودها حتى الآن، ويتردد أنها ستجبر الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.