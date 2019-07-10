سجن فلسطينيين اثنين 67 عامًا بتهمة المشاركة بقتل إسرائيلي

القدس / سعيد عموري / الخليج 365
قضت محكمة عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، بالسجن 35 عاما لفلسطيني، و32 عامًا لآخر، بتهمة المشاركة بقتلهما إسرائيلي وجرح آخر قبل قرابة 3 سنوات، في مجمع تجاري قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، أن محكمة "عوفر" العسكرية (وسط الضفة)، قضت بالسجن على فلسطيني لمدة 35 عاما، وآخر لمدة 32 عاما، بتهمة مشاركتهما في عملية قتل الإسرائيلي "ينائي وايسمان"، وجرح آخر في مجمع رامي ليفي التجاري، في مستوطنة بنيامين قرب رام الله، قبل حوالي 3 سنوات.
ومن المتوقع أن يستأنف الادعاء العسكري قرار المحكمة، علما أنه طلب منها أن تفرض على المدانين الاثنين عقوبة السجن المؤبد (40 عامًا)، بحسب الهيئة.
وتتهم إسرائيل 3 فلسطينيين بتنفيذ عملية طعن ضد "وايسمان" وجرح آخر، في مجمع تجاري بمستوطنة "بنيامين" قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قضت المحكمة ذاتها بالسجن 35 عامًا على فلسطيني ثالث في نفس القضية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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