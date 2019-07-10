الحوثيون: استهداف معسكر للجيش اليمني بصاروخ قرب الحدود السعودية

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي، الأربعاء، مقتل وإصابة العشرات إثر استهداف معسكر لجنود يمنيين، بصاروخ باليستي على حدود البلاد، قبالة محافظة نجران جنوب السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "بدرF" على تجمعات للجيش اليمني، شمالي منطقة البقع، قبالة نجران.

ونقلت القناة عن متحدث باسم القوات الحوثية، العميد يحيى سريع، قوله إن "العشرات من مرتزقة الجيش السعودي سقطوا قتلى وجرحى جراء استهداف تجمعاتهم بصاروخ "بدرF"، دون تقديم رقم دقيق.

ووفق المصدر نفسه، "جرى رصد سيارات الإسعاف، تنقل القتلى والجرحى إلى مستشفيات نجران" السعودية.

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وحتى الساعة (14.00 ت.غ)، لم يصدر أي تعليق فوري عما أعلنه الحوثيون، سواء من الحكومة اليمنية أو السعودية.

وكثفت جماعة الحوثي، في الفترة الأخيرة، هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، أبرزها مطارات مدن المملكة المحاذية لليمن.‎

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.