وفد عراقي رفيع يجري مباحثات مع وزراء ومسؤولين أتراك في أنقرة

أنقرة/ الخليج 365 أجرى وفد عراقي رفيع، الأربعاء، محادثات مع وزراء ومسؤولين أتراك في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة. وضم الوفد العراقي الزائر، وزير الخارجية محمد علي الحكيم، ووزير الدفاع نجاح الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي. والتقى الوفد العراقي، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والدفاع خلوصي أكار ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان. وفي 15 مايو/ أيار الماضي، أجرى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، زيارة إلى تركيا، جرى خلالها التفاهم على بدء الإجراءات لتوقيع وثيقة مشتركة في مجال التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

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