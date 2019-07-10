خادم_الحرمين يوجه بصرف 19.6 مليون ريال للأيتام المشمولين برعاية #العمل

صحيفة الخليج الالكترونية وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصرف 19.6 مليون ريال لأبنائه وبناته الأيتام المشمولين برعاية وزارة العمل. وتقدم وزير العمل أحمد الراجحي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، بـ«خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- على توجيهاته الكريمة بصرف 19.6 مليون ريال لأبنائه وبناته الأيتام المشمولين برعاية الوزارة»؛ داعيًّا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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