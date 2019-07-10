المرصد_السوري: طائرات نظام بشار تشن أكثر من 15 غارة

الخليج - واس

شنت طائرات النظام السوري اليوم أكثر من 15 غارة جوية على مواقع بمدينة جسر الشغور ومحيطها وجبل الأربعين وبلدة سراقب وأطرافها بريف محافظة إدلب ومحاور بريف اللاذقية الشمالي.

واستهدفت الهجمات مستشفى جسر الشغور مما أدى لاستشهاد شاب وطفلة وإصابة عدد كبير من الأشخاص بجراح بعضها في حالات خطرة قد تزيد من عدد القتلى المدنيين، وذلك وفق ما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وقال المرصد السوري: لقد أدى الهجوم على المستشفى خروجه من الخدمة، وذلك في إطار السياسة الممنهجة من قبل النظام السوري وشركاءه باستهداف المنشأت الطبية والمرافق العامة.

والقت قوات طيران النظام نحو 12 من البراميل المتفجرة صباح اليوم على محيط مواقع بريف جسر الشغور الشرقي ومحور كبانة بجبل الأكراد وقرية السرمانية في سهل الغاب.

وأطلقت قوات النظام نحو 220 من القذائف الصاروخية والمدفعية صباح اليوم على مواقع في ريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، وأقصى ريف إدلب الجنوبي ومواقع أخرى.