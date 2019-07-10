حقوق_الإنسان تطالب #ميانمار بوقف الانتهاكات ضد مسلمي #الروهينجا

صحيفة الخليج الالكترونية

قدمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم تقريرًا لمجلس حقوق الإنسان حول أوضاع مسلمي الروهينجا.

وأكدت في تقريرها أن أكثر من 730 ألفاً من الروهينجا يعيشون لاجئين في بنجلاديش في ظروف إنسانية يائسة، ولم تتخذ سلطات ميانمار الخطوات اللازمة لتهيئة الظروف الملائمة لعودتهم إلى مواطنهم، كما يواصل الروهينجا الآخرون الفرار من شمال ولاية راخين في ميانمار بسبب الهجمات عليهم من قبل القوات الحكومية والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها من أعمال القتل والحقوق وتدمير المنازل والممتلكات.

وأضافت أن حالات الإبلاغ عن اختفاء الروهينجا في ميانمار تتواصل بعد دخولهم مقرات الشرطة ولا تعثر عائلاتهم عليهم بعد ذلك، ويحرم الروهينجا من وصول المساعدات الإنسانية ويطردون من منازلهم ويعيشون في حالة سوء تغذية شديدة ومحرومون من الطعام والمياه والرعاية الطبية والتعليم والخدمات الأساسية.

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وطالبت المفوضة السامية حكومة ميانمار باتخاذ إجراءات عاجلة لتغيير هذه الأوضاع ووضع حد للانتهاكات ضد الروهينجا وضمان المحاسبة على الانتهاكات التي ارتكبت ضدهم وتوفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئيين والنازحين إلى مواطنهم وسيادة القانون وتمتع الروهينجا بكافة حقوقهم بموجب القانون الدولي.

ولازالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين غير قادرة على الوصول إلى أكثر من 240 ألف شخص آخر من الروهينجا في شمال راخين للاطلاع على أوضاعهم.

وتتلقى الأمم المتحدة تقارير عن انتهاكات جسيمة يتعرضون لها، تشمل ارتكاب القوات الحكومية للعنف الجنسي ضدهم.

وقد قامت تلك القوات يومي 2 و9 مايو الماضي بإحراق المنازل والمحلات التجارية والأراضي الزراعية للروهينجا في مونغداو وبوتيداونج ونفس الانتهاكات في يوم 28 مايو في تونج بازار، ولم تجر السلطات أي تحقيقات لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.