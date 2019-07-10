شكرا لقرائتكم سجن دبلوماسية أميركية لصلاتها بالاستخبارات الصينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 10 يوليو 2019 - اخر تحديث في 10 يوليو 2019 / 16:48

حُكم على دبلوماسية أميركية بالسجن 40 شهراً بعد إدانتها بالكذب على محققين بشأن أموال تلقتها من رجال استخبارات صينيين في مقابل تزويدهم بوثائق أميركية.



وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن كانديس ماري كليبورن (63 سنة) أقرت بالذنب في التواطؤ للاحتيال على الولايات المتحدة، في واحدة من عدة قضايا تتعلق بتجنيد بكين جواسيس في صفوف المسؤولين الأميركيين القادرين على الوصول إلى معلومات استخبارات سرية. وسيتم تغريمها أيضاً 40 ألف دولار.

وكانت كليبورن خبيرة إدارية في وزارة الخارجية مقرها بكين وشنغهاي عندما التقت عام 2007 برجلين قالت وزارة العدل إنها كانت تدرك بأنهما عميلان في وزارة أمن الدولة الصينية. وأعطياها "عشرات آلاف" الدولارات من الأموال النقدية والهدايا في مقابل وثائق ومعلومات حول أنشطة وزارة الخارجية، بحسب وزارة العدل.

Advertisements

وتم توقيف كليبورن قبل عامين عقب تحقيق، لكن لم توجه لها تهمة التجسس.

وفي نيسان (أبريل) الماضي، أقرت بالتواطؤ في الاحتيال على الولايات المتحدة والكذب على المحققين، وبإخفاء اتصالاتها بعملاء أجانب كونها مسؤولة حكومية لديها تصريح أمني. وكانت تواجه حكماً محتملاً بالسجن 60 شهراً.

وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) بالإنابة جون سيليك إن "كليبورن كان مؤتمنة على معلومات خاصة بوصفها موظفة في الحكومة الأميركية، واستغلت تلك الثقة على حساب أمن أمتنا". وأضاف أن "استهدف أجهزة الاستخبارات الصينية لحاملي التصاريح الأمنية الأميركية يمثل تهديداً مستمراً نواجهه، والحكم الصادر اليوم يظهر أن أولئك الذين يخونون ثقة الشعب الأميركي سيحاسبون على أفعالهم".