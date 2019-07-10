ونقلت قناة "العالم" عن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن سالم، قوله إن "هناك عمليات انتماء لكثير من القيادات الأمنية إلى بريطانيا وأمريكا".
وأشار سالم الى أن "هذه القيادات عسكرية تسافر إلى بريطانيا وأمريكا وتلتقي بشخصيات من السفارات في لندن وواشنطن وهذا يخل بالمؤسسة العسكرية".
وتابع: "قضية التجسس من قبل قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي غاية الخطورة وتسببت في قتل كثير من أبناء الشعب والقطعات الأمنية وحدثت عمليات قصف لقوات الأمريكية مما ادى إلى استشهاد الكثير من أبطالنا من الجيش والشرطة والحشد"
وأوضح أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية تدعو أن تكون هناك عقوبات صارمة لأنها جريمة وخيانة عظمى في بعض القيادات العسكرية".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق تتوصل لمعلومات جديدة عن تجسس السفارات الأجنبية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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