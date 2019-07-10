اخبار الخليج

أول تعليق رسمي على تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء الجزائري عن حفتر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وذكر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بموقف الجزائر "الثابت والمبادئ التي تحكم سياستها الخارجية" القاضية بـ"احترام سيادة الدول" و"عدم التدخل في شؤونها الداخلية".

كما أكد المسؤول "عدم وجود بديل للحل السياسي للأزمة في ليبيا"  و"مسؤولية الجزائر كدولة جارة وشقيقة لليبيا".

© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, File

وأكد أن "الجزائر التي ما فتئت تدعو إلى حوار شامل بين كافة الأطراف الليبية بعيدا عن أي تدخل أجنبي"، تبقى على يقين أن "الحل السياسي، التفاوضي والمقبول من قبل كافة أطراف النزاع وحده كفيل بضمان السلم والاستقرار المستدامين والحفاظ على المصالح العليا للشعب الليبي الشقيق".

Advertisements

وذكر المصدر المسؤول بالخارجية أن الجزائر، بصفتها بلد شقيق ومجاور لليبيا، رافعت دوما من أجل "أجندة وحيدة لإنجاح مسار السلم في هذا البلد"، وأن "تسوية الأزمة الليبية لا يمكن أن تتأتى إلا من الشعب الليبي نفسه بعيدا عن كل تدخل أجنبي ومن خلال حوار شامل بهدف التوصل إلى حلول توافقية ومستدامة تضمن وحدة  ليبيا وسيادتها وانسجام شعبها وبناء دولة القانون".

وكان وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم قد أكد خلال الاجتماع الثلاثي 13 يونيو/ حزيران الماضي بتونس دعم الجزائر التسوية السياسية في ليبيا، مطالبا بـ"إبداء المرونة اللازمة ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي في إطار حوار  ليبي- ليبي شامل".

وأشار إلى "حرص الجزائر المستمر" على مساهمتها في تقدم مسار حل الأزمة الليبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق رسمي على تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء الجزائري عن حفتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا