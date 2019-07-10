الحريري: العقوبات الأمريكية على نواب من حزب الله لن تؤثر على عملنا

القاهرة- سبوتنيك. وقال الحرير في بيان اليوم الأربعاء: "هذه العقوبات هي كسائر العقوبات السارية، ولكن لا شك أنها أخذت منحى جديدا من خلال فرضها على نواب في المجلس النيابي، مما يعطيها منحى جديدا، ولكن هذا لن يؤثر، لا على المجلس النيابي ولا على العمل الذي نقوم به في مجلسي النواب والوزراء".

وأضاف الحريري: "إنه أمر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسبا وسيصدر عنا موقف بشانه".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على 3 مسؤولين لبنانيين في "حزب الله" وهم أمين شري ومحمد حسن رعد العضوان في مجلس النواب ووفيق صفا وهو مسؤول أمني ينسق بين "حزب الله" والأجهزة الأمنية في لبنان.