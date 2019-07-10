دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كوالكوم تبدأ تطوير Snapdragon Wear 429 للجيل القادم من الساعات الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت عملاق تصنيع الرقاقات كوالكوم مؤخراً في تطوير منصة Snapdragon Wear 429 التي تأتي بميزة دعم 64 بت لدعم الإصدارات الأحدث من البرمجيات.

قدمت شركة كوالكوم رقاقة Snapdragon Wear 3100 في سبتمبر من عام 2018، والتي جاءت بوحدة معالجة ترتكز على نفس معمارية الإصدار السابق Wear 2100 مع أنوية Cortex-A7.

وفي تقرير نشر اليوم من سان ديغو كشف عن تطوير كوالكوم لمنصة جديدة للساعات الذكية تعرف بWTP2700، و WTP429W، والتي ترتكز على رقاقة Snapdragon 429.

وتأتي رقاقة Snapdragon 429 بتقنية تصنيع FiNFET، ودقة تصنيع 12 نانومتر، كما تضم أربعة من أنوية Cortex-A53 بسرعة 2GHz، كما تدعم الرقاقة 64 بت لتأتي بقدرة على دعم الإصدارات الأحدث من البرمجيات.

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ومن المتوقع أن تأتي رقاقة كوالكوم الجديدة بعنوان Snapdragon Wear 429 أو Wear 2700، كما تدعم تقنية البلوتوث 5، وشريحة مودم LTE، كما تدعم المنصة الجديدة EMMC 5.1، وتأتي بميزة التخزين السريع.

يذكر أن كوالكوم لم تحدد موعد للإعلان الرسمي عن Snapdragon Wear 429، إلا أن هذا الإصدار الجديد يأتي بالتأكيد بمزيد من المميزات للساعات الذكية.

المصدر

هذا الموضوع كوالكوم تبدأ تطوير Snapdragon Wear 429 للجيل القادم من الساعات الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.